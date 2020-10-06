Radamel Falcao: Çok çalışmaya devam etmeliyiz

Kasımpaşa karşılaşmasında sonradan oyuna giren ancak hücumda etkisiz bir görüntü sergileyen Radamel Falcao’ya tribünden Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın, ”O kadar para veriyoruz, bir işe yarasa bari” dediği iddia edilmişti.

Kolombiya Milli Takımı’na katılacak olan Falcao, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Karmaşık bir hafta. Çalışmalarımızın sonucunu alamadık. Hedeflerimize ulaşmak için çok çalışmaya devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.