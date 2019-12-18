Radamel Falcao 95 gün sonra gol attı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-0 kaybettiği maçın rövanşında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor’u 4-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Tuzlaspor maçında bir kez ağları havalandıran Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, Galatasaray’daki 2. golünü attı. Sezon başında Fransa’nın Monaco ekibinden transfer edilen Falcao, sarı-kırmızılı forma altındaki ilk golünü Süper Lig’in 4. haftasında, 13 Eylül’de Kasımpaşa ile yapılan maçta kaydetmişti.

Aşil tendonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Kolombiyalı futbolcu, Tuzlaspor maçında fileleri havalandırarak 95 günlük gol hasretini sonlandırdı.

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