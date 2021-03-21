Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden lider Beşiktaş, son dakikalarda yenilen golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Galibiyeti son anda kaçırdıkları için üzgün olduklarını belirten tecrübeli futbolcu şu ifadeleri kullandı:

'İyi bir takıma karşı iyi oynadık'

''Performansım bugün normaldi. Skora katkı verdiğim için mutluyum. Bu maçtan dolayı üzgünüz, son dakikada yedik golü. İyi bir takıma karşı iyi oynadık. Futbolda olan şeyler bunlar. Galatasaray'a karşı 1 puan daha ileri gittik. Fenerbahçe ile aramızdaki puan farkını da koruduk.''

'Beşiktaş'a gelme kararı benimdi'

''Milli Takım'a seçildiğim için mutluyum. Her gün iyi olmak için çalışıyorum. Beşiktaş'a gelme kararı benimdi. Türkiye’nin en büyük kulübündeyim. Geldiğim için de çok mutluyum. Umarım performansım bu şekilde devam eder.''





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