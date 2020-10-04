Gençlerbirliği'ne evinde 1-0 kaybeden ve 4 hafta sonunda 4 puan toplayabilen, Beşiktaş transferde atağa kalktı. İngiltere pazarına yönelen Siyah Beyazlı ekibin, Leicester City forması giyen Rachid Ghezzal'ı kiralık olarak kadrosuna kattığı iddia edildi. Leicester City, 2018 yılında Cezayirli Riyad Mahrez'in boşluğunu vatandaşı Rachid Ghezzal ile doldurmuş ve bu transfer için Monaco'ya 14 milyon euro ödemişti. Transfer döneminin bitmesine saatler kala bu hamle ile heyecanlanan Beşiktaş taraftarı, ''Rachid Ghezzal kimdir, mevkisi ne? Rachid Ghezzal kaç yaşında, nereli?'' sorularına yanıt arıyor.

Rachid Ghezzal kimdir?

Rachid Ghezzal, 9 Mayıs 1992'de Fransa'da dünyaya geldi. Futbola Lyon altyapısında başlayan Cezayir asıllı kanat oyuncusu 2017 yılında Monaco'ya bedelsiz olarak transfer oldu. 2017-2018 sezonunda toplam 35 karşılaşmaya çıkan ve 2 gol 4 asist, Ghezzal'ın yeni durağı Premier Lig oldu. 2018'de Mahrez'i 68 milyon euro'ya Manchester City'ye gönderen Leicester City, yıldız futbolcunun boşluğunu Ghezzal ile doldurdu ve bu transfer için Monaco'ya 14 milyon euro ödedi.

Premier Lig'de toplam 23 maçta forma giyen ve 3 gol kaydeden 28 yaşındaki futbolcu, beklentileri karşılayamadı ve sezon sonu Serie A ekibi Fiorentina'ya kiralandı. Fiorentina'da 21 maça çıkan, 1 gol atıp, 1 de asist yapan tecrübeli orta saha, Leicester'a geri döndü. İngiliz ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ghezzal'ın güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro.

Profesyonel kariyerinde 209 maça çıkan Ghezzal, 24 gol attı. Cezayir A Milli Takım forması da giyen yıldız oyuncu, rakip filelere 1 gol bıraktı.