Rachid Ghezzal: Kafamızı dik tutmalı, son maçımıza bakmalıyız

Süper Lig’in 41. haftasında sahasında Fatih Karagümrük’e 2-1 yenilen Beşiktaş bitime bir hafta kala şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Beşiktaş'ın tek golünü atan Rachid Ghezzal, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Göztepe maçının önemine değinen yıldız oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

'Kafamızı dik tutmalı, son maçımıza bakmalıyız'

''Bugün kaybettik. Benim gol atmış olmam hiçbir anlam ifade etmiyor. Kafamızı dik tutmalı, son maçımıza bakmalıyız. Kendimiz ve taraftarımız için her şeyi vereceğiz. Olay basit. Hesap kitap yok. Yenersek şampiyonuz.''















