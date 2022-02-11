Rachid Ghezzal: Ersin varken iş, son penaltılara kalmıyor

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlı ekip, normal süresi ve uzatma bölümü golsüz eşitlikle geçen maçın penaltı vuruşları sonucunda Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek final biletini alan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Rachid Ghezzal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ersin varken iş, son penaltılara kalmıyor gibi. Çok iyi bir kaleci. Bizi, birçok kez kurtardı. Bu sene zor geçiyor, tüm takımlar daha güçlü. Her maçı, böyle savaşarak oynamamız lazım. Turu hak ettiğimizi düşünüyorum."

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