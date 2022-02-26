Rachid Ghezzal: Bana göre maçın adamı Atiba

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor 'a konuk oldu. Sahadan 3-2'lik galibiyet ile ayrılan Siyah-Beyazlı ekipte Rachid Ghezzal maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçlarda son dakikaya kadar mücadele etmeleri gerektiğini belirten Rachid Ghezzal, kendisine göre maçın adamının Atiba Hutchinson olduğunu dile getirdi.

Rachid Ghezzal'ın açıklamaları şu şekilde:

"İnanılmaz bir sezon yaşıyoruz. Takıma katkı verdiğim için mutluyum. Son dakikaya kadar savaşmamız gerekiyor. Biz de bunu yapıyoruz, mücadele ediyoruz. Vazgeçmiyoruz. Sürekli deniyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzde kupa maçı var. Dinleneceğiz ve sonra kupaya odaklanacağız."

"Bugün 3 gol attık. Sivas deplasmanında 3 gol atmak zordur. Geçen hafta 2. golü bulamadığımız için zorlandık. Zor deplasmandan galibiyetle döndüğümüz için mutluyuz. Bana göre maçın adamı Atiba. Gole katkı vermese bile o yaşında o katkıyı vermesi çok önemli. Michy'yi de iki golünden dolayı tebrik ediyorum."



