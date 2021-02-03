Rachid Ghezzal: 1 puan aldık ama yolumuz uzun

Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Siyah Beyazlı ekibin Vida ile bulduğu golde asisti yapan isim olan Rachid Ghezzal, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Antalyaspor'un ilk şansında golü bulduğunu belirten yıldız oyuncu, ''Bugün, zor bir maçtı. Böyle geride bekleyen ve kontratak kovalayan takımlara karşı oynamak her zaman zordur. Zaten ilk şanslarında golü buldular. Bugün 1 puan aldık ama yolumuz uzun.'' diye konuştu.

Süper Lig'in en çok asist yapan oyuncusu olan Ghezzal, ''Gole katkı vermek güzel bir şey. İstatistiklere bakarsak bugün bir gole daha katkı vermiş olacağım ama keşke bir gol de atsaydım ve kazanmış olsaydık.'' dedi ve sözlerini noktaladı.





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