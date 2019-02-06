Türkiye Boks Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan 22 Yaş Altı Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası final müsabakalarıyla tamamlandı.

Samsun Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 45 ilden 232 Erkek, 83 Kadın sporcu katıldı.

Final müsabakaları sonucunda Erkekler ve Kadınlarda 10’ar sıklette madalya dağıtıldı. Müsabakalara Malatya’dan katılan Rabia Topuz ve Mervenur Aslan bronz madalya kazandı. Kadınlarda 48 kilogramda Rabia Topuz ve 57 kilogramda Mervenur Aslan madalyayla döndü.

Madalya kazanan kadın sporcular şunlar:

48 kilogram

Melek Yamak (Trabzon) Altın Madalya, Gülcihan Karşıgil (Ankara) Gümüş Madalya, Rabia Topuz (Malatya) Bronz Madalya, Nagihan Akpınar (Erzincan) Bronz Madalya

57 kilogram

Esra Yıldız (İstanbul) Altın Madalya, Melisa Yağmur Telli (Samsun) Gümüş Madalya, Mervenur Aslan (Malatya) Bronz Madalya, Merve Karaca (Samsun) Bronz Madalya

İHA