Rabia Anıl Poyraz: Sporla hayata tutundum

Kayseri'deki Şehit Astsubay Serkan Ciddioğlu Ortaokulu'nda memur Rabia Anıl Poyraz, 12 yaşında yakalandığı kas erimesi hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Poyraz, hastalığın ardından 8 yıl önce arkadaşının tavsiyesiyle demir bilyelerle oynanan bocce sporuna başlayıp, hayata tutundu.

Azmiyle milli takıma giren ve Kurban Bayramı tatili öncesi Aksaray'daki kampa katılan Poyraz, ''8 yıldır bocce sporu yapıyorum. Spora başladığımda yaşım küçüktü ve bende sporla büyüyüp gelişiyorum. Durmak yok, azimle sevdiğim bocceyi sürdürüyorum. Kas erimesi hastasıyım. 12 yaşından itibaren hayatımı tekerlekli sandalyeyle devam ettiriyorum. Devlet memurluğunun yanı sıra milli takım sporcusu olarak görev yapıyor ve aynı zamanda edebiyat fakültesinde okuyorum. Hayat okulunda öğrenciliğime de devam ediyorum. 2017 yılında ilk kez milli takıma seçildim. Polonya’ya arkadaşlarımla birlikte ay yıldızlı bayrağımızı gururla taşıdım. Hedefimiz ay yıldızlı bayrağımızı en yükseklerde dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine bocce sporuyla Kayseri’de tanıştım" dedi.

"HAYATIN İÇİNDE BİZ DE VARIZ"

Rabia Anıl Poyraz, diğer engelli bireylere de hayatın içinde olmaları konusunda tavsiyede bulunarak, ''Engel gurubum ağır ama engellilerinde spor yapabileceğimden haberim vardı. Spor yapamayan engelli yoktur. Kendini uygun branş bulamayan engelliler var. Evlerinde oturan ve bir yerden ışık bekleyen kader arkadaşlarımız, kendilerini dünyaya kapatmasınlar. Kendi illerindeki gençlik spor müdürlüklerinde onlara göre kesinlikle spor ve sanat alanında bir branş vardır. Hayatın içinde biz de varız ve var olmak zorundayız. Bundan dolayı tüm arkadaşlarıma hayata katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"EMEKLE AŞILMAYACAK ENGEL YOK"

Çok yoğun çalışmalarla müsabakalara hazırlandıklarını aktaran Poyraz, ''2015 yılında başladığımda Türkiye 3’üncüsü oldum. 2016'da ise Türkiye 2’ncisi, 2017'de ise Türkiye şampiyonu olarak milli takıma seçildim. 2022 yılında Kocaeli’de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 2'ncisi olarak yine milli takıma seçildim. Hepimiz zorluklar yaşıyoruz ve elimizden geldiği kadar emek veriyoruz. Kampımız da tüm arkadaşlarımla birlikte yoğun çalışıyoruz. Tüm gün antrenmanlarımız sürüyor. Gündüz sporla geliştirdiğimiz fizik becerilerimizi akşam ise kitap okuma saatleri yaparak zihinsel çalışmalar yapıyoruz. Videolar izleyerek geçmiş maçlarda müsabakalardaki analizleri izliyoruz. İyi ve kötü atışları değerlendiriyoruz. Kampımız çok verimli geçiyor. Emekle yapılmayacak bir şeyle engel yok. Bizler bunun en iyi örnekleri biziz. Hollanda’da arkadaşlarım ya da ben elimden gelinin en iyisini yapıp, bundan sonraki süreçte de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Rabia Anıl Poyraz, kamplarının ikinci etabının İstanbul'da devam edeceğini belirtti.

Bocce Milli Takım Antrenörü Şefika Şeker Kaygusuz ise ''22 sporcu ile 22 refakatçıyla antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Hollanda’da Asya Bölgesel Şampiyonası'na 6 sporcu ile katılacağız. Hedefimiz oradan şampiyonlukla dönmek. 2014 yılından buya aktif olarak sporcularımla birlikte çalışıyoruz. Çok heyecanlılar ve sporla hayata tutunuyorlar. Başarı için ellerinden gelini yapıyorlar. Türkiye şampiyonalarında milli takıma seçilen sporcuların dereceleri var. Ulusal müsabakalarda başarı sağlayamadık ama elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.

DHA