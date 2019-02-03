Rabbin Sanga Katuli Beşiktaş'ta! Sürpriz transfer...

Beşiktaş, Tanzanya'nın en iyi genç oyuncusu olarak nitelendirilen 15 yaşındaki Rabbin Sanga Katuli'yi alt yapıya kazandırdı.

03 Şubat 2019, Pazar 20:30 Son Güncelleme:
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Rabbin Sanga Katuli Beşiktaş'ta! Sürpriz transfer...

Beşiktaş ile Vodafone arasında yapılan Geleceğin KaraKartalı projesi kapsamında 35 futbolcu adayından 9'u siyah-beyazlıların altyapısına seçilmeye hak kazanmıştı. Altyapıya ciddi yatırım yapacaklarını her fırsatta dile getiren Fikret Orman, genç oyuncu havuzlarının genişletmelerini gerektiğini belirtmişti.

Siyah Beyazlılar ilk hamlesini Tanzanya'nın en iyi genç futbolcusu Rabbin Sanga Katuli ile yaptı. Beşiktaş'ın Beko sponsorluğunda Türkiye'ye getirdiği 2004 doğumlu Rabbin Sanga Katuli'yi altyapıya kazandırdı.

Katuli'nin Ndondo Kupası'ndan Beşiktaş'a geldiği, bu paylaşımla ifade edildi.

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