Beşiktaş ile Vodafone arasında yapılan Geleceğin KaraKartalı projesi kapsamında 35 futbolcu adayından 9'u siyah-beyazlıların altyapısına seçilmeye hak kazanmıştı. Altyapıya ciddi yatırım yapacaklarını her fırsatta dile getiren Fikret Orman, genç oyuncu havuzlarının genişletmelerini gerektiğini belirtmişti.

Siyah Beyazlılar ilk hamlesini Tanzanya'nın en iyi genç futbolcusu Rabbin Sanga Katuli ile yaptı. Beşiktaş'ın Beko sponsorluğunda Türkiye'ye getirdiği 2004 doğumlu Rabbin Sanga Katuli'yi altyapıya kazandırdı.

Katuli'nin Ndondo Kupası'ndan Beşiktaş'a geldiği, bu paylaşımla ifade edildi.