Manchester United, Jadon Sancho'dan sonra Manchester City'nin altyapısında yetişip kariyerine Almanya'da devam eden bir başka isimle daha ilgileniyor.

Manchester Evening News'e göre United, 2019'da City'nin altyapısından Schalke'ye transfer olan Rabbi Matondo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Galler Milli Takımı forması da giyen 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon Schalke ile 12 lig maçına çıkarken 1 gol kaydetti.

Oyuncunun, Manchester United için Jadon Sancho'ya göre maddi anlamda da çok daha uygun bir seçenek olabileceği aktarılıyor.