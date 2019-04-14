R4 Rafting Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye’nin 50 şehrinden yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla Tunceli’de düzenlenen R4 Rafting Türkiye Şampiyonası ödül töreniyle sona erdi.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) Rafting Asbaşkanlığı ve Tunceli Valiliğince organize edilen şampiyona, Munzur Çayı üzerindeki Mavi Köprü mevkisinde oluşturulan parkurda erkek açık yaş, kadın açık yaş ve karışık açık yaş kategorilerinde çekişmeli geçen yarışmalarla tamamlandı.

8-13 Haziran’da Tunceli’de düzenlenecek Rafting Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek milli takım kadrosunu belirlemek için düzenlenen şampiyonada sporcular, debisi yüksek Munzur Çayı’nda zaman zaman zorlu anlar yaşadı.

Yarışmaların ardından düzenlenen ödül töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Törende konuşan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, "Kahraman güvenlik güçlerimizin terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonları sonucunda artık Tunceli huzur şehri, turizm şehri ve spor şehri." dedi.

Tunceli’de 21 aydır görev yaptığına işaret eden Vali Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların destekleriyle vatandaşların yıllardır hayal ettikleri ve bir türlü yapılamayan projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

2018 yılında Tunceli’de ilk defa Rafting Türkiye Şampiyonası, Yamaç Paraşütü Akrobasi Türkiye Şampiyonası ve Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası yapıldığını anımsatan Vali Sonel, şöyle devam etti:

"Düşüne biliyor musunuz birkaç yıl öncesine kadar Tunceli’de, Pülümür’de Ovacık’ta teröristlerin yol kestiği, huzurun olmadığı bir şehirden 8-13 Haziran’da gerçekleşecek olan Rafting Dünya Şampiyonası’na... Hayaldi gerçek oldu. Hakikaten memleketimiz adına, devletimiz adına, milletimiz adına bunda emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyorum."

Milli takıma seçilerek Rafting Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan sporcuları kutlayan Vali Sonel, sporculara dünya şampiyonasında başarılar diledi.

GOSBF Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı da Tunceli’de mükemmel denebilecek bir şampiyonayı başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Tunceli’nin misafirperverliğine hayran kaldığını söyleyen Yardımcı, "Gerçekten mükemmel bir şampiyona oldu. Bu şampiyonanın sonunda inşallah Rafting Dünya Şampiyonası’nda ’artık biz de varız’ diyeceğiz. Munzur’un güzelliklerini hep beraber yaşadık. Ben her şey için bütün sporcularım, hakemlerim ve teknik kurullarım adına çok teşekkür eder, şükranlarımı sunarım." diye konuştu.

Sporculardan çok çalışmalarını isteyen Yardımcı, yarışmaların son derece çekişmeli geçtiğini ve sonuçları birkaç saniyelik sürelerin belirlediğini belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Sonel, Yardımcı ile protokol üyeleri, dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını verdi.

Açık kaş kadınlarda, Pertek Belediye Spor Kulübü A Takımı birinci, Pertek Belediye Spor Kulübü B Takımı ikinci, İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü A Takımı üçüncü ve Dalaman Belediyesi Gençlik Spor Kulübü dördüncü oldu.

Açık yaş erkeklerde, Çaykur Spor Kulübü A Takımı birinci, Rize Spor Kulübü ikinci, Düzce Belediye Spor Kulübü üçüncü ve Yusufeli Belediyesi Spor Kulübü A Takımı dördüncü sırayı aldı.

Açık yaş karışıkta ise Güneysu Spor Kulübü birinci, Rize Spor Kulübü A Takımı ikinci, Dalaman Belediye Gençlik Spor Kulübü üçüncü ve Dalaman Sarsala Gençlik Spor Kulübü A Takımı dördüncü oldu.