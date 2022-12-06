Quique Setien: “Maçın başındaki baskıyı kırmayı başardık”

Hazırlık maçında Galatasaray ’a konuk olan ve sahadan 4-3’lük galibiyetle ayrılan Villarreal’de Teknik Direktör Quique Setien maçın ardından konuştu. Karşılaşmanın başında Galatasaray’ın baskısından dolayı zorlandıklarını söyleyen Setien, “Maçın başlarında biraz zorluk yaşadık baskıdan dolayı. Ardından ileriye atılan toplarla biraz rahatlama yaşadık. Ardından başarılı olduk” dedi. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ’yi tanıdıklarını söyleyen Setien, “Takımları tanıyorduk daha öncesinden. Bu iki maçın da zor olacağını biliyorduk. İki takım da bizi zorladı. İki takımı da zorluyorduk” açıklamasını yaptı.

“Umarım sonraki turnuvalarda daha iyi oluruz”

İspanya’nın Dünya Kupası’nda Fas’a penaltılarla elenmesi hakkında, “Üzgünüm. Futbol dilekle değil gerçekle sonuç gösteriyor. İspanya’nın iyi bir takım olduğunu düşünüyorum ama bu tarz turnuvalarda penaltılarla elenmek üzücü oluyor. Bu turnuvada İspanya ve Japonya’yı iyi görmüştüm. Umarım bundan sonraki turnuvalarda daha iyi oluruz” ifadelerini kullanan Setien, ‘Fenerbahçe ve Galatasaray’dan hangi oyuncuyu takımınızda görmek isterdiniz’ sorusuna ise “Kendi oyucularımdan çok mutluyum. Dünya Kupası dönemindeyiz ve çok iyi isimlerin Dünya Kupası’nda olduğunu biliyorum. Çok iyi isimler var ancak bir isim söylemeye çekiniyorum” yanıtını verdi.