Ev sahibi Queens Park Rangers’ta 5 sarı kart gördükten sonra cezalı duruma düşen golcü oyuncuları Jordan Hugill oynayamayacak. Ligde 23 puan ile 8. Sırada olan QPR, bu mücadeleyi kazanırsa 26 puanla lider West Brom’un arkasında ikinciliğe oturabilecek. Geçtiğimiz hafta evinde Reading ile berabere kalan QPR için kaybı telafi etmek için önemli bir mücadele olacak. Brentford ise geçtiğimiz hafta ligin güçlü ekiplerinden Swansea’yi deplasmanda 3-0 yendikten sonra iyice havaya girdi. Son 6 maçında sadece 1 kez yenilen Brentford (2B), ev sahibi QPR’a zor anlar yaşatabilir.

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BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT

- QPR, Brentford’a karşı oynadığı son yedi maçın beşini kaybetti (1G 1B).

- QPR, son iki iç saha Londra derbisi mücadelelerini kazandı.

- Brentford son 3 dış saha mücadelesinde 2 galibiyet 1 beraberlik alıp 6 gol attı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

- Misli.com üyelerinin Batı Londra Derbisi için öne çıkan tercihleri 2,5 Üst.

- Maçın başlama düdüğü ile birlikte canlı bahis oynayabileceğiniz karşılaşmada öne çıkan bahisler ise “Sıradaki Gol ve Ev sahibi ya da Deplasman ekibin gol “ALT/ÜST” bahisleri oluyor.

MİSLİ.COM BAHİS UZMANI CAN TONGO’NUN YORUMU

İki tarafın da durumu göz önüne alındığında tahmin etmesi zor bir maç. Ancak her iki takımın Ağustos’tan bu yana gittikçe yükselen etkileyici bir hücum performansı var. Özellikle QPR’ın maçları bol gollü geçiyor. Bu yüzden yüksek skorlu bir sonuç bekleyebiliriz.



