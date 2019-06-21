Quaresma’yı Serdal Adalı istiyor

Beşiktaş’ta gündem Ricardo Quaresma... Portekizli yıldız, alacakları zamanında ödenmeyince kulübü FIFA’ya şikayet etti. Siyah-Beyazlılar, son gün paranın yarısını ödeyerek Q7’nin boşa çıkmasının önüne geçti. Yaşanan bu olay nedeniyle çok kızgın olan Fikret Orman, Quaresma’yı takımda görmek istemiyor. Bu nedenle gelecek tekliflere açık. Abdullah Avcı ise bu olayın yanı sıra, taktiksel nedenlerle de yeni sezonda Portekizli yıldızı düşünmüyor. Ancak başkan yardımcısı Serdar Adalı, Orman ve Avcı ile aynı fikirde değil.

İkna çabaları...

Adalı, küçülmeye giderek şampiyonluk kovalamaya çalışacak olan Beşiktaş’ta Quaresma’nın önemli katkı sağlayacağı görüşünde. Serdal Adalı bu nedenle Fikret Orman ve Abdullah Avcı’yı, 35 yaşındaki futbolcunun kalması yönünde ikna etmeye çalışıyor.

Orhan Yıldırım

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