Siyah-beyazlılar ayrılmak istemesi durumunda Portekizli yıldızın önüne iki şart koyacak. Yöneticiler ilk olarak Q7’den kulübe teklif getirmesini isteyecek. İdareciler, bonservisini istemesi halinde ise tecrübeli futbolcudan tüm alacaklarını bırakmasını talep edecek.

Transfer çalışmaları kadar teknik heyetin isteğiyle mevcut kadroda da yeniden yapılanmaya giden Beşiktaş Yönetimi, bu çerçeve içerisinde Ricardo Quaresma ile bir görüşme yapacak.

Bir yıl sözleşmesi kalan 35 yaşındaki Portekizli futbolcuya öncelikle takımdan ayrılıp ayrılmayacağını soracak olan siyah-beyazlılar, ayrılmak istemesi durumunda önüne iki şart koyacak. Alacakları ödenen Quaresma ile masaya oturacak olan yöneticiler ilk olarak deneyimli oyuncudan kulübe teklif getirmesini isteyecek. Siyah-beyazlı yönetim bonservisini bedelsiz istemesi halinde ise Portekizli oyuncudan tüm alacaklarını bırakmasını talep edecek.

Ricardo Quaresma’nın alacaklarının bir kısmını ödeyerek serbest kalmasına engel olan yönetim, Beşiktaş’ta kalmak istemesi halinde ise Portekizli oyuncuya demeçleri konusunda daha dikkatli olması yönünde uyarılarda bulunacak. Tatilden sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a gelecek olan Quaresma ile İkinci Başkan Serdal Adalı konuşacak. Bu oyuncunun Türkiye’ye gelmesinde büyük pay sahibi olan Adalı, Quaresma’yı ya takımda tutacak ya da güzel bir şekilde ayrılmasını sağlayacak. Bilindiği gibi devre arasında da Quaresma’nın Beşiktaş’tan ayrılması gündeme gelirken, araya giren isim Serdal Adalı olmuştu. Adalı, tecrübeli futbolcu ile yaptığı kritik görüşmelerin ardından takımda kalması için ikna etmeyi başarmıştı.

(Milliyet)