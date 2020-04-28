Beşiktaş'ın eski yıldızı, Kasımpaşa'nın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma, eski takımlarından Porto'ya dönmek istediğini dile getirmişti.

Kasımpaşa ile sezon başında 1+1 yıllık bir sözleşme imzalayan Quaresma'nın önümüzdeki sezon opsiyonunun kullanılacağı son tarih de belli oldu.

Portekiz basınından A BOLA'nın haberine göre Kasımpaşa, Quaresma'nın opsiyon maddesini 30 Nisan'a kadar kullanabilir. Eğer ki bu madde kullanılmazsa oyuncunun sezon sonunda serbest kalacağı belirtiliyor.

A BOLA'nın haberinde Quaresma'nın serbest kalmasının kendisine Porto yolunu açacağı belirtildi. Oyuncunun alacağı ücretin de sorun olmayacağı aktarıldı.