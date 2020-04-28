Quaresma'nın sözleşmesindeki opsiyon 30 Nisan'da bitiyor!
Eski kulübü Porto'ya dönmek istediğini açıklayan Kasımpaşa'nın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sözleşmesinde yer alan önümüzdeki sezonun opsiyon maddesi 30 Nisan'a kadar kullanılmazsa sezon sonunda serbest kalacak ve Porto'nun bu durumda bir hamle yapacağı belirtiliyor.
Beşiktaş'ın eski yıldızı, Kasımpaşa'nın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma, eski takımlarından Porto'ya dönmek istediğini dile getirmişti.
Kasımpaşa ile sezon başında 1+1 yıllık bir sözleşme imzalayan Quaresma'nın önümüzdeki sezon opsiyonunun kullanılacağı son tarih de belli oldu.
Portekiz basınından A BOLA'nın haberine göre Kasımpaşa, Quaresma'nın opsiyon maddesini 30 Nisan'a kadar kullanabilir. Eğer ki bu madde kullanılmazsa oyuncunun sezon sonunda serbest kalacağı belirtiliyor.
A BOLA'nın haberinde Quaresma'nın serbest kalmasının kendisine Porto yolunu açacağı belirtildi. Oyuncunun alacağı ücretin de sorun olmayacağı aktarıldı.