Quaresma'nın sezon sonunda serbest kalması kesinleşti!
Eski kulübü Porto'ya dönmek istediğini açıklayan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma ile takımı Kasımpaşa arasında önümüzdeki sezonun opsiyonunu kullanmak için belirlenen 30 Nisan tarihi geride kaldı ve oyuncu, yasal olarak sezon sonunda serbest kalacak. Kasımpaşa, durumu netleştirmek adına oyuncudan ekstra süre talebinde bulundu.
Eski kulübü Porto'ya dönmek istediğini dile getiren Kasımpaşa'nın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın sezon sonunda serbest kalması kesinleşti.
Portekiz basınından A BOLA'nın haberine göre Kasımpaşa, Quaresma'nın 1+1 yıllık sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanabileceği son tarih olan 30 Nisan'da kararını veremedi.
Quaresma, 1 Mayıs itibariyle sezon sonunda serbest kalacak bir oyuncu konumuna geldi. Kasımpaşa'da yönetim ise karar için oyuncudan birkaç gün ek süre talebinde bulundular.
Yasal olarak sezon sonunda serbest kalacak olan Quaresma için henüz eski kulübü Porto'nun bir girişimde bulunmadığı ifade ediliyor.