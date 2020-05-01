Eski kulübü Porto'ya dönmek istediğini dile getiren Kasımpaşa'nın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın sezon sonunda serbest kalması kesinleşti.

Portekiz basınından A BOLA'nın haberine göre Kasımpaşa, Quaresma'nın 1+1 yıllık sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanabileceği son tarih olan 30 Nisan'da kararını veremedi.

Quaresma, 1 Mayıs itibariyle sezon sonunda serbest kalacak bir oyuncu konumuna geldi. Kasımpaşa'da yönetim ise karar için oyuncudan birkaç gün ek süre talebinde bulundular.

Yasal olarak sezon sonunda serbest kalacak olan Quaresma için henüz eski kulübü Porto'nun bir girişimde bulunmadığı ifade ediliyor.