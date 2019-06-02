Quaresma’dan son nokta!

Önceki gün sosyal medyadan yayımladığı mesajında "35 yaşındayım, sezonu 20 yaşında oyuncu gibi bitirdim. 14 asist ve 4 gol. Bu da yaşın sadece bir rakam olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullanan Ricardo Quaresma, sözleşmesi sona erene kadar Beşiktaş'ta olduğunu söyledi. İlerleyen yaşı ve maliyeti nedeniyle yönetimin, talibi çıkması halinde satmayı planladığı Portekizli yıldız, "Hiçbir yere gitmiyorum. Kalıp, Beşiktaş için savaşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Quaresma'nın siyah-beyazlılarla 2020 Haziran'a kadar mukavelesi bulunuyor.

Ricardo Quaresma, lig sona ermesine rağmen henüz ülkesine dönmedi. Portekizli yıldız; eşi Daphny, çocukları ve menajeri ile birlikte Antalya'daki Titanik Mardan Palas'ta tatil yapıyor.

(Sabah)