Türkiye'de Beşiktaş ve Kasımpaşa formalarıyla sahaya çıkan Ricardo Quaresma, Fenerbahçe 'nin Portekizli teknik adamı Jorge Jesus ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mais Futebol'a bir röportaj veren Ricardo Quaresma kariyeri ile ilgili, "Kendimi iyi hissediyorum. Fiziksel olarak da iyi durumdayım ve ayaklarım izin verdiği sürece devam etmeyi düşünüyorum. Şu an futbolu bırakmadım. Devam edeceğim" dedi.

"Kariyerimde büyük kulüplerde oynadım. Porto ve Beşiktaş gibi büyük kulüpler bambaşkaydı" diyen Quaresma, "Şöyle söyleyeyim. Sadece hafta sonunuz değil, her gününüz baskı altında geçer. Çünkü her zaman sizden beklentisi olan veya restorana gittiğiniz zaman bile daha iyi koşmanız, daha iyi oynamanızın gerektiğini söyleyen insanlar vardır. Beşiktaş da, Porto da çok farklı dünya. Çok farklı büyük kulüpler. Beşiktaş gibi, Porto gibi büyük kulüplerde oynamak için karakter, şahsiyet, gurur, irade ve kararlılık gerekir" dedi.

O Jogo'ya verdiği bir diğer röportajda ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile ilgili düşüncelerini aktaran yıldız isim, "Türkiye farklı bir zihniyet ve ayrı bir dünya. Jorge Jesus'un kulüpte ve futbol dünyasında karşılaşacağı birçok şeye sabrı olacak mı bilmiyorum. Bu kadar şeye katlanabilecek sabrı varsa başarılı olabilir ama bu kolay olmayacak" diye konuştu.

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