Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve son olarak da Vitoria Quimaraes'te futbol oynadıktan sonra kulüpten ayrılan Ricardo Quaresma, geleceğiyle alakalı özel açıklamalarda bulundu.

2019'da ikinci Beşiktaş kariyeri sona eren Quaresma, Kasımpaşa'da 1 sezon oynadıktan sonra ülkesine dönerek Vitoria Quimaraes'e imza atmıştı. Burada geçirdiği iki sezonun ardından takımdan ayrılmıştı. Portekizli futbolcunun şu an kulübü bulunmuyor.

Portekizli yıldız geçen sezon Vitoria Guimaraes'te 26 kez sahaya çıktı. 9 kez ilk 11'de oynayan Quaresma, 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Quaresma, Vitoria Guimaraes'te kadro dışı bırakılırken sosyal medyada yaptığı paylaşımlar çok konuşulmuştu. Guimaraes'in sahasında Pacos Ferreira'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan bir paylaşım yapan eski Beşiktaşlı yıldız şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tebrikler takım. Dünkü galibiyet beni çok mutlu etti. Oynamasam da koç için bir seçenek olmasam da takım ve taraftarlar için mutluyum. Yapmama izin verdikleri her şeyi Vitoria için yapıyorum ve geldiğim günden beri aynı iştahla oynuyorum. Kendimi geliştirmeye ve antrenmanlarda çalışmaya devam edeceğim. Sırf memnun etmek için kişiliğimi de değiştirmeyeceğim. Bazen bana haksız yere 'Kötü Adam' damgası vursalar da, oyun henüz bitmedi arkadaşlar."

"PORTO'YA DÖNMEK İSTEDİĞİMİ HERKES BİLİYOR"

Kariyeriyle ilgili paranın öneminin olmadığını ve birçok takımdan resmi teklifler aldığını belirten Quaresma, Sport TV+'a verdiği röportajda kariyeri ve geleceğiyle ilgili özel açıklamalarda bulundu.

Futboldan zevk almaya ihtiyacı olduğunu dile getiren Quaresma, "Çok fazla teklif alıyorum. Ailem için en iyisini seçmek zorundayım. Bugünlerde benim için mesele para değil, mutlu hissetmek. Mutlu hissetmeye ve futboldan zevk almaya ihtiyacım var." dedi.

Porto'ya dönmek ister misiniz? sorusunu ise Quaresma, "Porto'ya dönmek istediğimi herkes biliyor. Porto'nun harika bir kadrosu var ve ben bunu şu an düşünmüyorum." diyerek yanıtladı.

"BİRAZ DAHA DEVAM EDECEĞİM"

Bir süredir kulüp arayan Ricardo Quaresma, futbolu bıraktığı yönündeki söylentilerin ardından açıklamalarda bulunmuştu.

38 yaşındaki Portekizli yaptığı açıklamada emekliliği henüz düşünmediğini belirterek, "Futbolu bırakmadım, biraz daha devam edeceğim. Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Bacaklarım yürüdüğü ve topu hareket ettirdiğim sürece oynamak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı. (Skorer)