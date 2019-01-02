Beşiktaş'ta Negredo ve Pepe'nin alacaklarına karşılık serbest kalasından sonra bir başka yıldız oyuncu Ricardo Quaresma'nın da aynı şekilde kulüpten ayrılması gündeme geldi. Ekim ve Kasım ayı maaşlarını tahsil edemediği bildirilen Portekizli futbolcunun, avukatı aracılığıyla Siyah-beyazlı kulübe ödeme için ihtarname gönderdiği ortaya çıktı.

Takımın içerisindeki parasal sorunları bazı yabancı futbolculara göre sorun etmeyen fakat ödemelerin uzun süre yapılmaması nedeniyle Quaresma'nın gönderdiği ihtarnameyi teslim alan yönetim, önümüzdeki birkaç gün içinde Quaresma'nın alacağının bir kısmını ödeyecek. Süper lig'İni ikinci yarısında sadece Quaresma'nın değil, alacakları olan birçok futbolcunun ödemelerini yapacak olan Beşiktaş Yönetimi, böylece bu oyuncuların serbest kalma ihtimallerini ortadan kaldıracak.

Ödenmezse gider

Teknik Direktör Şenol Güneş'in Trabzonspor maçının devre arasında oyunda alıp, Kasımpaşa maçında 90 dakika yedek beklettiği Quaresma'nın bazı Çin ve Arap kulüplerinin radarında olduğunu bilien Sİyah-Beyazlılar, bu nedenle Portekizli oyuncunun ödemelerine dikkat edecek.

Beşiktaş'ın Ocak ayının ikinci haftasına kadar yaklaşık 450 bin Euro tutarındaki parayı ödememesi halinde Quaresma serbest kalma hakkı kazanabilecek. Beşiktaş, Quaresma'nın sözleşmesini 7 Şubat 2017 tarihinde 3 yıl uzatmıştı. Yeni kontrata göre Portekizli futbolcuya bu sezon 2 milyon 100 bin Euro garanti ücret ödenmesi gerekiyor. Quaresma puan başına da 4 bin Euro kazanıyor.(Skorer)