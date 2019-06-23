Yeni sezonda Abdullah Avcı'nın kararına göre geleceği şekillenecek olan Portekizli yıldız futbolcu Rİcardo Quaresma dün sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı çıkarmış ve taraftarlar arasında büyük yankı uyandırmıştı.

Yıldız futbolcu bugün bir kez daha Beşiktaş'ı takibe aldı ve konuyla ilgili açıklamada bulundu.

İşte Quaresma'nın Instagram paylaşımı:

"Telefonumda yapılan bir güncelleme yüzünden Instagram'da takip ettiğim birkaç hesap otomatik olarak takipten çıktı. Beşiktaş'ı takip etmeyi bırakmadım, bırakmayacağım da."

Beşiktaş yönetimin kısa zamanda yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile bir araya gelerek Quaresma hakkında karar vermesi bekleniyor.