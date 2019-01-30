Siyah-Beyazlılar’daki ekonomik kriz sebebiyle ayrılık kararı alan Ricardo Quaresma için dün yönetimden bir hamle gelmişti. Av ukatlarına sözleşmesinin fesh edilmesi için talimat veren ve bonservisini almak için beklemede bulunan Portekizli yıldızla İkinci Başkan Serdal Adalı bir görüşme gerçekleştirmişti. 2010-11 sezonunda başarılı futbolcuyu Beşi ktaş’a kazandı ran isim olan Adalı’nın, tecrübeli oyuncuyla görüşüp kararını gözd en geçirmesini istediği ancak Q7’d en olumlu geri dönüş almadığı bildirildi. Quaresma’nın ayrılık kara rı konusunda geri adım atma dığını ve kulübün mali olarak problemlerinin bulunmasını gerekçe gösterip ayrılarak kulübe kolayl ık sağlamayı istediğini ilettiği öğrenildi.

Pepe’yle aynı yolu izleyecek

Yıldız ismin avukatlarının sözleşme fesih ko nusunda kulüp yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin sonuna geldiği ve ko nusunun her an açıklanabileceği kaydedildi. Durumun resmileşmemesi sebebiyle Ka ra Kartal’ın dün sabah yapılan takım çalışmasında da yer alan 35 yaşındaki kanat oyuncusunun, fesihin tamaml anmasının ardından ülkesi Portekiz’e dönmesi bekleniyor. Ara transfer dönemi öncesinde sözleşmesini fe sh edip Porto’ ya transfer olan Pepe gibi aynı yolu izleyecek olan Ricardo Quaresma’ nın, Mavi-Beyazlılar’a dönmek için artık saatleri saydığı ifade edildi.

Başkan Costa haber bekliyor

Ricardo Quaresma transferi için bekleyişini sürdüren Po rto’nun, yıldız kanat oy uncusundan haber beklediği kaydedildi. Quaresma’nın durumunu yakından takip eden Porto Başkanı Pinto da Costa’nı n, sözleşme fesih ko nusunda işlemin tamamlanmasının ardından kulübün efsaneleri arasında yer alan başarılı futbolcuya Ma vi-Beyazlılar’ın kapılarını sonuna kadar açacağı belirtildi.