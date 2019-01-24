Siyah- Beyazlılar’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma’nın ikinci Beşiktaş macerası sona eriyor... Kulübün mali olarak sıkıntı yaşamasını gerekçe göstererek ayrılmak istediğini yönetime ileten ve Beşiktaşlı idarecilerden olumlu yanıt alan 35 yaşındaki futbolcunun, ülkesine dönmek için hazırlıklara başladığı öğrenildi.

Yönetimle sözleşme fesih konusunda son görüşmeleri yapan deneyimli kanat oyuncusunun, anlaşmanın beklenen sürede sağlanması halinde Spor Toto Süper Lig’de yarın akşam Erzurumspor’la oynanacak mücadelede son kez Siyah-Beyazlı formayı giymesi bekleniyor.

Başkan Costa’nın etkisi...

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Ricardo Quaresma’nın Porto’yla anlaştığı doğrulanırken sözleşme detayları da ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun, Mavi-Beyazlılar’la 1,5 yıllık anlaşma sağladığı ve 1.3 milyon Euro maaş alacağı kaydedildi. Beşiktaş’tan yıllık 2.1 milyon Euro kazanan Q7’nin, kulüpteki alacakları karşılığında bonservisini alıp Portekiz’in yolunu tutması bekleniyor.

Ricardo Quaresma’yla ilgili olarak 2 yıl önce açıklamada bulunan Porto Başkanı Pinto Da Costa, “Quaresma’nın Porto’ya döneceğinden şüphem yok” ifadelerini kullanmıştı. Quaresma’nın Beşiktaş’tan ayrılmasında Başkan Costa’nın yoğun çabasının etkili olduğu belirtildi.