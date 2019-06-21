Başkan Fikret Orman’ın açıklamalarına çok sert cevap veren Quaresma, “Beni istemiyorsanız tatil dönüşü masaya oturup, bir görüşmeye bakar” açıklaması yapmıştı.

Portekiz basını yıldız oyununun Siyah-Beyazlı kulüple yollarını ayırma kararında olduğunu, Çin veya ABD’den gelen teklifl eri değerlendireceğini bildirdi.

Porto’ya dönmek isteyen Quaresma’nın bonservis ücreti bulunması nedeniyle böyle bir transferin gerçekleşmeyeceğini belirten basın, “Çin ve ABD’den ciddi teklifl er var. Şimdi bunları değerlendirmek için çıkış masasında” yorumu yaptı.

Kaynak: Akşam