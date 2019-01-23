Quaresma'da bonservis krizi!

Takımdan ayrılmak isteyen Quaresma dün Ümraniye’de yöneticilerle görüştü. 2. Başkan Serdal Adalı’nın da bulunduğu toplantıda Quaresma’nın alacaklarına karşılık bonservisini istemesine onay verilmedi.

23 Ocak 2019, Çarşamba 08:02
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Quaresma'da bonservis krizi!

Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor... Ryan Babel'in ayrılmasından sonra kanatta büyük bir sorunla karşılaşan Siyah-Beyazlı takıma ikinci bir darbe de Quaresma'dan geldi. Takımdan ayrılmak isteyen Portekizli futbolcu dün Ümraniye'de yöneticilerle bir araya gelerek bu düşüncesini yönetime aktardı.

QUARESMA'YA OLUMSUZ YANIT

Yönetimden alacaklarına mahsuben bonservisinin bedava verilmesini isteyen Quaresma'nın bu isteğine yönetimden onay gelmedi. Portekizli yıldıza bonservisinin bedava verilmeyeceği bildirildi.

ORMAN TOPLANTIYA KATILMADI

Başkan Fikret Orman'ın bu toplantıya katılmadığı öğrenildi. Daha önce alacaklarına karşılık kulübe ihtar çektiği için yönetimin Quaresma'ya kırgın olduğu bu nedenle tavır aldığı ortaya çıktı.

Kaynak: Takvim

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