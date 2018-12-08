Quaresma yeterli olamadı

Kara Kartal’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, dün akşam Beşiktaş’ın Alanyaspor’a konuk olduğu mücadeleye ilk 11’de başladı.

08 Aralık 2018, Cumartesi 07:41
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Quaresma yeterli olamadı

90 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu, dünkü maçta Siyah-Beyazlılar’ın en çok mücadele eden isimleri arasında yer aldı. Karşılaşma içinde 79 kez topla buluşan Quaresma, bire bir pozisyonda rakibini geçmede 7 denemeden 4’ünde başarılı olarak bu alanda sahanın en başarılı ismi oldu. Öte yandan Quaresma, 33 top kaybı yapıp bu alanda da kendi rekorunu kırdı. Yıldız futbolcu, perşembe günü Malmö’yle oynayacakları karşılaşmada da takımın en önemli kozlarından birisi olacak.

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