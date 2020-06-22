Quaresma: Yardım etmeye çalışıyorum

Ev sahibinin Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, "Önemli bir galibiyet aldık. Her maçımızı aynı ciddiyetle oynamalı ve ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmeliyiz. Elimden geldiğince takıma yardım etmeye çalışıyorum. Gelecekte ne olur, burada kalır mıyım, gider miyim, bunları düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Yusuf Erdoğan ilk kez attı

Kasımpaşa’nın yıldız sol kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan, ligin ilk yarısında deplasmanda Fenerbahçe’ye kaybedilen 3-2’lik mücadelede bir asist yapmıştı. Dünkü mücadeleyi de boş geçmeyen 27 yaşındaki futbolcu, bu kez galibiyetin mimarı oldu. 90+3'te takımının 2. golünü kaydeden Yusuf, kariyerinde Sarı- Lacivertliler’e karşı rakip fileleri ilk kez salladı. Maç sonrası Yusuf, "Sezonun ikinci devresinde bambaşka bir Kasımpaşa var. Fenerbahçe sıkıntılı bir dönem geçiriyor ama Türkiye'nin en büyük değerlerinden" açıklamasını yaptı