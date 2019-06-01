Siyah-Beyazlılar’ın Portekizli süperstarı Ricardo Quaresma, dün Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov ile Bakü’de bir görüşme gerçekleştirdi. Temasların ardından basın mensuplarının karşısına geçen yıldız isim, Beşiktaş’taki geleceğiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Ara transfer döneminde ayrılığın eşiğinden dönen tecrübeli kanat oyuncusu, “Galatasaray’dan teklif alıp almadığına ilişkin bir soruya ise “Ben satılık değilim. Türkiye’de ancak Beşiktaş’ta oynarım. Beşiktaş’la olan mukavelem devam ediyor. Kariyerimi burada bitirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

‘Yaş, bir avantajdır’

35 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından geride bıraktığı sezonu yorumladı. Yıldız isim, performans olarak oldukça iyi durumda olduğunu söyledi. Q7, “35 yaşında sezonu 20 yaşında bir oyuncu gibi bitirdim. 14 asist ve 4 gol... Bu da yaşın sadece bir rakam olduğunu gösteriyor. Bazen yaş bir avantaj olarak bile sayılabilir, çünkü zamanla olgunlaştım ve tecrübe kazandım! Hiç bir şey beni rahatsız etmiyor” yorumunu yaptı.