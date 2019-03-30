Quaresma tatilde de durmadı övgüyü kaptı

Portekiz Milli Takımı’nın Euro 2020 eleme maçlarının kadrosunda yer almayan Ricardo Quaresma, Siyah-Beyazlılar’da verilen 4 günlük arada soluğu ailesiyle birlikte ülkesinde almıştı. 35 yaşındaki futbolcu, tatili sırasında da özel antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdürüp kendisini hazır tutmuştu.

Rizespor karşılaşmasının çalışmalarında takımın en formda ismi olarak dikkat çeken Q7’ye bu durumdan dolayı teknik direktör Şenol Güneş’ten övgü geldiği bildirildi.

Bu haberi de okudular Fikret Orman'ın hedefinde Tayfun Korkut var!