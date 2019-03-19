Quaresma rekor peşinde

Kara Kartal’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Beşiktaş formasıyla bu sezon ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çekiyor.

Zaman zaman istikrar konusunda sıkıntılar yaşasa da hücum hattında takımının en başarılı isimleri arasında yer alan 35 yaşındaki kanat oyuncusu, son olarak Göztepe’yle oynanan lig mücadelesinde Burak Yılmaz’ın golünün asistini yapan isim olmuştu.

Bu karşılaşmanın ardından Beşiktaş’ta 21 mücadelede 10. asistine ulaşan Q7, gol pası anlamında Kara Kartal’daki en üretken dönemini yakalamaya yaklaştı.

Golde de son 4...

Beşiktaş’taki 6. sezonunu geçiren Ricardo Quaresma, 2016-17 sezonunda 29 mücadeleye çıkıp 13 asistlik performans ortaya koymuştu. Quaresma, Spor Toto Süper Lig’de kalan 8 haftada takım arkadaşlarına 4 gol pası vermesi halinde kendi rekorunu kırmış olacak.

Öte yandan Ricardo Quaresma, Kara Kartal’daki en golcü dönemini de 2011-12 dönemlerinde yaşamıştı... 2011-12’de 25 maç sonunda 5 gole ulaşan Quaresma, ligde bu sezon ise rakip fileleri 2 kez sarsmıştı. Yıldız futbolcu, kalan 8 maçta 4 gol daha atarsa Kara Kartal’daki en skorer dönemini de yakalayacak.