Quaresma: Para için ayrılmam

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, parasını alamadığı için ayrılma kararı veren Pepe’ye saygı duyduğunu ancak kendisinin asla ekonomik sebeplerden dolayı ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

19 Aralık 2018, Çarşamba 08:38
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Quaresma: Para için ayrılmam

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, mali problemler nedeniyle takımdan ayrılırken, gözler benzer sorunlar yaşayan diğer yabancılara çevrildi. Kuşkusuz bunların başında da Pepe’nin vatandaşı olan Quaresma geliyordu. Yaklaşık 5 aydır maaşını tam olarak alamadığı iddia edilen Quaresma’nın gelişmeler hakkında dostlarına şu yorumu yaptığı iddia edildi: Daha önce de benzer sorunlar yaşandı. Ancak Beşiktaş’tan ayrılmayı ben hiçbir zaman aklımdan geçirmedim. Yaşadığım sıkıntılı dönemlerde bu takım ve taraftar bana sahip çıktı. Burada yeniden doğdum. İki şampiyonluk ve çok özel duygular yaşadım.

TARAFTARI SEVİYORUM

Taraftarı çok seviyorum. Beşiktaş’ın bende ayrı bir yeri var. Transfer görüşmelerinde de Beşiktaş’tan çok daha iyi teklifler olmasına rağmen tercihimi bu kulüpten yana kullandım. Bundan da pişman değilim.

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