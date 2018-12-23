Quaresma kesiği yedi

Siyah Beyazlılar'ın isimlerinden biri olan Ricardo Quaresma, Kasımpaşa karşılaşmasında yedek soyundu. Teknik direktör Şenol Güneş, Quaresma’yı bu kez kenara alırken, onun yerine sağ kanatta Jeremain Lens’i oynattı.

Beşiktaş’ın, Avrupa Ligi’ne veda ettiği 1-0 kaybedilen Malmö mücadelesinde rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kart gören Portekizli futbolcu, hemen ardından oynanan Trabzonspor mücadelesine de ilk 11’de başlamıştı. Ancak kötü bir performans ortaya koyan tecrübeli futbolcu, ikinci yarının başında yerini Caner Erkin’e bırakmıştı.

2018’i yedekte noktaladı

Güneş, 2018 yılının son resmi maçında, Q7’yi kenara çekti ve Paşa’nın üst üste gelen gollerine rağmen 35 yaşıdaki yıldızını sahaya sürmedi. Sakatlığı sebebiyle 6 maçta Kara Kartal’ı yalnız bırakan Ryan Babel ise karşılaşmanın hemen başında Dorukhan’ın sakatlığı sonrası formasına kavuşmuş oldu.