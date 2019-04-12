Quaresma kendini yaktı

Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi yapılan son antrenmanda sol ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlanan ve tedavi için ülkesi Portekiz’e giden Ricardo Quaresma’nın hırsının kurbanı olduğu ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun, taktik çalışma sırasında rakibinden topu kapmaya çalışırken sakatlandığı ve yapılan kontrollerinin ardından sol ayak bileğinde kısmi yırtık belirlendiği aktarıldı.

Portekiz’de beş gündür tedavi olan Ricardo Quaresma’nın sahalara dönüş tarihi henüz netlik kazanmadı. Medipol Başakşehir maçında takımdaki yerini alamayacak olan Portekizli futbolcunun yaklaşık 15 gün sonra sahalara dönebileceği ifade edildi. Demir Grup Sivasspor deplasmanında da forma giyemeyecek olan Quaresma’nın, 30. hafta Ankaragücü ile yapılacak maça yetiştirilmesi planlanıyor.

(Milliyet)



