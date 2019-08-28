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Quaresma Kasımpaşa'ya doğru

Quaresma Kasımpaşa'ya doğru

28 Ağustos 2019, Çarşamba 17:03
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Quaresma Kasımpaşa'ya doğru

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş'ın kendisine kulüp bulmasını istediği Ricardo Quaresma Kasımpaşa'ya imza atıyor.
Kasımpaşa kanadından gelen bilgilere göre, Portekizli yıldızın lacivert-beyazlılar ile prensip anlaşmasına vardığı ve bu transferin her an resmiyete dökülebileceği belirtildi. Kasımpaşa ile Quaresma arasında yapılacak sözleşmenin 1+1 yıllık olacağı öğrenilirken; Beşiktaş, 35 yaşındaki oyuncu için Kasımpaşa'dan herhangi bir bonservis bedeli talep etmeyi düşünmüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Ricardo Quaresma'nın arşiv görüntüleri

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