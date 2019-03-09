Quaresma kalmak istiyor!

Devre arasında ayrılmak istemesine rağmensonanda Beşiktaş’ta kalan Quaresma’nın, sezon sonunda ise kesin gideceği konuşuluyordu. Ancak Portekizli yıldız fikir değiştirdi, yönetime kalmak isteğiyle ilgili haber gönderdi

09 Mart 2019, Cumartesi 07:12
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Quaresma kalmak istiyor!

Beşiktaş’ta sadece Şenol Güneş konusunda değil, kadrodaki yıldızlarla ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Durumu en çok merak edilen isimlerden biri de tartışmasız ki Ricardo Quaresma. Maaşını düzenli alamamaktan şikayetçi olan ve devre arasında vatandaşı Pepe gibi Porto’ya gitmeye çalışan Portekizli futbolcu, son anda Beşiktaş’ta kalmıştı. Yaşanan gelişmeler ışığında Quaresma’nın 6 ay daha Siyah-Beyazlı formayı giyip, sezon bitiminde kesin olarak ayrılacağı konuşuluyordu. Ancak 35 yaşındaki yıldız fikir değiştirdi. Yönetim ve hocaya bağlı Quaresma, 2020’de bitecek kontratını tamamlamak istiyor. Menaceri aracılığıyla yönetime, “Kalmak istiyorum” mesajını gönderen Q7’nin geleceği, Mayıs ayında yapılacak seçimden sonra netlik kazanacak. Gelecek yeni hocanın kararı da, burada kilit rol oynayacak.

Orhan Yıldırım

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