Quaresma: İsterseniz giderim

Malmö maçında gördüğü kırmızı kartla eleştiri oklarını üstüne çeken, çok kötü oynadığı Trabzonspor karşılaşmasında da ilk 45 dakikada oyundan alınan Quaresma gemileri yine yaktı!

18 Aralık 2018, Salı 08:13
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Quaresma: İsterseniz giderim

Oyuncu değişikliği için statta yapılan anonsta adı okunduğunda taraftarların ıslıkladığı Portekizli yıldız yönetime, "İsterseniz takımdan gidebilirim. Eğer benim performansımdan memnun değilseniz söylemeniz yeterli. Kulübe herhangi bir sorun çıkarmam" dediği öğrenildi. Beşiktaş'ın, Genk ile oynadığı ve 4-2 yenildiği maçta da ıslıklanan Ricardo Quaresma, mücadelenin ardından "Bu takımda istenmiyorsam ayrılabilirim" mesajını vermişti.

İsabetli şutu yok

Ricardo Quaresma, ilk 11'de sahaya çıktığı Trabzonspor karşılaşmasında etkisiz kaldı. İkinci yarıya çıkmayan tecrübeli futbolcu, isabetli şut atamadan maçı tamamlarken başarılı dripling değeri de sıfırda kaldı. Quaresma 45 dakikada 8 isabetli pas yapabildi.

(Sabah)

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