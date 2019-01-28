Quaresma ile veda günü

Siyah-beyazlı yönetim ile 35 yaşındaki Portekizli yıldız arasında bir süredir devam eden ayrılık görüşmeleri karşılıklı anlaşmayla sonuçlandı.

Beşiktaşlı yöneticiler ile Quaresma arasında bugün sabah saatlerinde maddi konularda son bir görüşme yapılacak. 2020’de bitecek sözleşmesi feshedilecek olan tecrübeli futbolcu öğleden sonra ülkesi Portekiz’e uçacak. Ailesini geçen hafta Portekiz’e gönderen Quaresma’nın 1-2 gün içinde eski kulübü Porto ile 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

(Milliyet)