Quaresma giderayak kızardı!

Siyah-Beyazlılar’ın sevgilisi olan Quaresma bir süre önce yönetime ayrılmak istediğini iletmişti. Yönetim de oyuncunun talebi ve yüksek maliyeti nedeniyle Q7’nin bu isteğini anlayışla karşılaşmıştı. Futbol kariyerini Porto’da tamamlamak istediğini belirten yıldız oyuncunun menacerinin avukatı Beşiktaş cephesiyle görüşmelerini sürdürüyor. Fesih detaylarının son aşamaya geldiği bildirildi. Anlaşma tamamlandıktan sonra Quaresma, Porto’ya dönecek.

Adalı, ‘En iyisi yapılır’

Q7’nin Kartal’a vedası buruk oldu. Yıldız oyuncu 87. dakikada skor 1-1’ken Leo’ya yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gördü. Beşiktaş’ta toplamda 9. kez kırmızı kart gören Quaresma’nın Siyah-Beyazlı takımdan ayrılığıyla ilgili olarak Beşiktaş İkinci Başkanı Serdar Adalı yaptığı açıklamada, “Quaresma konusunda alınmış bir kararımız yok. Bir anlaşmamız yok. Bazı özel nedenleri mevcut. Onunla abi kardeş gibiyim. En iyi karar neyse her iki taraf için de o yapılır. Herhangi bir sıkıntı yok” ifadesini kullandı.