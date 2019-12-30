Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giydikten sonra yaşanan anlaşmazlık sonrasında siyah beyazlılarla yollarını ayıran ve daha sonra ligin başka İstanbul ekibi Kasımpaşa'nın yolunu tutan Ricardo Quaresma için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz basını ABola'nın haberine göre; Brezilya ekibi Santos'un yeni teknik direktörü Jesualdo Ferreira, Quaresma'yı istiyor.

36 yaşındaki futbolcunun Kasımpaşa ile olan sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceğini belirten gazete, Quaresma için İstanbul ekibinin transferine izin vereceğini belirtti.

Santos'un teknik direktörü Jesualdo Ferreira, Quaresma ile 2006-2008 yılları arasında Porto'da birlikte çalıştı ve 2 Portekiz şampiyonluğu yaşadı.

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