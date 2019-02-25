Quaresma: Biz bu maçta yenildik!

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Siyah beyazlı ekibin gollerini 10'uncu dakikada Gökhan Gönül, 18 ve 45+2'nci dakikalarda Burak Yılmaz kaydederken Fenerbahçe'nin golleri 55'inci dakikada Zajc, 62'nci dakikada Sadık ve 67'nci dakikada Hasan Ali'den geldi.

Mücadelenin ardından Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, yayıncı kuruluşun sorulaırnı yanıtladı.

İşte Portekizli'nin maç sonu açıklamaları:

"Berabere bitti ama 3-0'lık skordan maçı 3-3'e getirmek bizim için yenilgi sayılır. 2. yarı çok hata yaptık, bu hatalardan ders çıkarmamız lazım."