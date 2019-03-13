Quaresma Beşiktaş’a adeta dört elle sarıldı!

Ara transfer döneminde Siyah- Beyazlılar’la yol ayrımına gelen Ricardo Quaresma, sözleşme fesih konusunda yönetimle anlaşamayınca kulüpte kalmıştı. Erzurumspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle takımından 2 maçlığına uzak kalan Portekizli futbolcu, sonrasında Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarında oyuna sonradan dahil olmuş, Kayserispor ile Konya karşılaşmasında ilk 11’deki yerine dönmüştü. Ayrılığın gündemde olduğu süreçte Siyah- Beyazlılar’dan tepki gören Quaresma, hırslı görüntüsünü sahaya yansıtmaya devam etmesinin ardından taraftarların da beğenisini kazandı.

‘Bütün ekibe aynı sevgi...’

Ayrılık konusunun rafa kalkmasının ardından takımına odaklanan Ricardo Quaresma, önceki gece Beşiktaş’la ilgili olarak paylaşımda bulundu. Başarılı oyuncu, korner kullanırken bir taraftarın çektiği videoda Siyah- Beyazlılar’ın kendisine sevgi gösterisinde bulunduğu anları yayınladı. Q7, görüntünün altına, “Bana olan sevgiyi bütün ekip için görmek isterim. Çünkü sizin sevginiz, tutkunuz ve kulübe olan aşkınız bize güç veriyor. Her şey için teşekkür ederim. Ben nerede olursam olayım her zaman Beşiktaşlıyım” ifadelerini kullandı.

Bıyıklı Quaresma!

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, imajında değişikliğe gitti. Tecrübeli futbolcu bıyık bıraktı.