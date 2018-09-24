Quaresma: Bekle beni Kadıköy!

Kara Kartal’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımının en önemli hücum silahlarından birisi olacak. 34 yaşındaki futbolcu, bu akşam da şovuna kaldığı yerden devam etmeye çalışacak.

Kanarya’yla oynanacak derbiye özel olarak hazırlanan tecrübeli futbolcu, dev mücadele içingörüşlerini yakın çevresiyle paylaştı. Yıldız isim, “Beşiktaş formasıyla bu stadyuma yine harika bir derbi oynamak için geri döneceğim” ifadelerini kullandı.

Bu haberi de okudular Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? ( İlk 11'ler belli oldu )