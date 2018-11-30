Quaresma Aslan’a bileniyor

Riske edilmeyerek Sarpsborg maçının kadrosuna dahil edilmeyen Ricardo Quaresma, sadece derbiye kilitlendi.

30 Kasım 2018, Cuma 06:34
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Quaresma Aslan’a bileniyor

Ligde inişli çıkış bir performans ortaya koyan Kartal, taraftarının önünde Galatasaray’ı yenip ayağa kalkmak istiyor. Q7 de futboluyla bu maça damga vurmayı hedefliyor. Dolmabahçe’deki maçlarda ekstra katkı sağlayan Portekizli yıldız, iç sahadaki 5 mücadelede toplam 1 gol, 6 asistle oynadı. İdmanlardan sonra ekstra çalışmalar gerçekleştiren Quaresma, pazar günkü derbide yine skora etki etmek amacında. Öte yandan Quaresma, daha önce 3 Galatasaray derbisinde forma giydi, 3’ünde de asist yaptı.

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