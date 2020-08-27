Quaresma Altay ile anlaştı

Uzun yıllar Beşiktaş forması giydikten sonra geçen sezonu Kasımpaşa'da tamamlayan ünlü Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma, TFF 1.Lig ekibi Altay ile anlaşmaya vardı. Spor Arena'nın haberin göre anlaşma tamamlandı.

Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok ise gündüz saatlerinde TRT Spor'a telefonla bağlanmış ve Quaresma transferi ile ilgili olarak "Quaresma ile görüşmelerimiz artık son aşamaya geldi. 1-2 gün içinde netlik kazanacağını düşünüyorum. Oyuncu şehri sevdi. Ben bu transferin yüzde 85 olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı