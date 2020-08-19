Quaresma 750 bine Altay’da!

Barcelona, Inter, Chelsea ve Portekiz Milli Takımı’nın yanı sıra uzun yıllar Beşiktaş’ta oynayan, 2010’da UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2016 Avrupa Şampiyonası’nda şampiyonluk yaşayan Ricardo Quaresma’nın TFF 1. Lig’deki İzmir temsilcisi Altay’a transfer olacağı iddiaları yine alevlendi. Altyapısında yetişip 1. Lig’de tek sezon A takımda forma giyen 19 yaşındaki stoper Cenk Özkacar’ı 1.5 milyon Euro bonservisle Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale çıkan Olympique Lyon’a satan Siyah-Beyazlılar’ın çilek transfer olarak 36 yaşındaki kanat oyuncusunu 750 bin Euro yıllık ücret karşılığı ikna ettiği öne sürüldü.

Bileti bile hazır

Ülkesinde tatil yapıp sosyal medyada Portekiz, Brezilya veya Türkiye’de kariyerine devam edebileceği mesajını yazan dünyaca ünlü yıldızın uçak biletinin bile hazır olduğu ileri sürülürken, Altay kurmayları ve teknik heyet ise sessizliğini koruyor.