Qualcomm kameralara yapay zekayı öğretecek

Takip etme, insanların ve objelerin kimliklerini belirleme, sınıflandırma gibi yapay zeka ve makine öğrenmesi kullanımlarında, Qualcomm Vision Intelligence 400 & 300 Platformları özel üretilmiş QCS605 ve QCS603 çip üzeri sistemlerini kullanıyor. Bu çip üzeri sistemler entegre edilmiş gelişkin görüntü sinyali işlemcisi ve Qualcomm Yapay Zeka Motoru ve heterojen programlama mimarisi, ileri teknoloji ARM bazlı çok çekirdekli Qualcomm Kryo İşlemci, vektör hızlandırıcılı Qualcomm Hexagon DSP ve Qualcomm Adreno Grafik İşlemci özelliklerini barındırıyor. Bu çipler makine öğrenmesi ve video işlenmesi, analitik destek gibi diğer edge programlama kullanım durumları için ideal durumda. Platform serisi aynı zamanda kanıtlanmış bağlantı, üst seviye ses ve donanım temelli güvenliğin entegrasyonuyla IoT cihazlarının gelişimine iyileştirilmiş güvenlik seçenekleri ile destek vererek Android ve Linux temelli yazılım platformları ve geliştirilmiş kamera yazılım geliştirme kitleri girişimler, farklı sektörler ve tüketici uygulamaları için heyecan veren yeni imkanları geliştirecek şekilde iyileştirildi.

Microsoft IoT Satış Başkan Yardımcısı Rodney Clark, “Bizim Microsoft Azure IoT çözümleri için Vizyon Yapay Zekâ Geliştirme Kitimiz Qualcomm Vision Intelligence 300 Platformunu içeriyor. Müşteriler ve yazılım mühendislerine yapay zekâ özelliklerini daha ulaşılabilir kılarak yenilikler yapmasına yardımcı oluyor ve cihaz Qualcomm QCS603 çip üzeri sistemini kullanarak yapay zeka performansının iyileştirilmesi için donanımı hızlandırarak çeşitli senaryolarda yeni çözümler üretilmesini kolaylaştırıyor,” açıklamasını yaptı.

IoT’nin Gelişim Çağını Besleyecek Teknolojiler

Qualcomm Technologies İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Jeffery Torrance ise, “Uygulama işlemcisi teknolojimizin gücünü ve güvenliğini arttırarak platformumuza geniş müşteri tabanımızla çözümler getiriyoruz ve kurduğumuz kamera ekosistemiyle akıllı kameraların heyecan verici evrimini ilerletiyoruz,” açıklamasını yaptı. Torrance sözlerine “Günümüzde kameralar üst düzey bağlantı ve birlikte çalışabilme özelliklerini gerektiriyor, güçlü heterojen programlama, yapay zekâ yetenekleri ve güvenlik için korumaları sağlamak konusunda Qualcomm Technologies tamamen uygun niteliklere sahip. Görsel zeka için her gün yeni uygulamalar ortaya çıkıyor ve şimdi IoT’nin gelişme devrine katkıda bulunacak ürünlerle müşterilerin farklılaştırılmış teknolojileri daha hızlı ve amacına ulaşan bir biçimde kullanabilmelerini sağlayacak bir ekosistemimiz var.” şeklinde devam etti.