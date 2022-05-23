Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak hedefiyle işe alım süreçlerinden, şirket içi tüm faaliyetlere kadar hemen her noktada kadın erkek eşitliği ilkesini benimseyen QUA Granite kadınlara sadece ofiste değil üretim sahasının her noktasında çalışma imkânı sunuyor.

Sektöründe, üretim aşamasında en çok kadın istihdamı sağladıklarını açıklayan QUA Granite İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı Şehnaz Evkuran, toplumsal kalkınma ve refahın sağlanmasında kadınların iş hayatındaki yeri ve önemini şu sözleriyle vurguladı:

“Qua Granite ailesi olarak kadınların çalışma hayatına dahil edilmesini önemsiyor ve adımlarımızı bu doğrultuda atmaya gayret gösteriyoruz. Bu hususta, 2016 yılından bu yana toplam kadın istihdamı sayımızı arttırmayı amaçlıyoruz. Toplumların birçoğunda kadınların iş hayatındaki yerinin erkeklerin gerisinde kaldığı bilindiğinden bizler Qua Granite ailesi olarak öncelikle bu eşitsizliğin giderilmesi yönünde adımlarımızı atıyoruz. Kadınları iş hayatına da entegre edebilmenin önemli bir İK politikası olduğunu belirtmek isteriz. Biliyoruz ki işgücünü kadınlardan bağımsız olarak değerlendirmek mümkün değildir ve kadınların çalışma hayatının her alanında var olması önce ülkemize ardından da Qua Granite ailesine oldukça güç katacaktır. Gelişmişliğin olmazsa olmazı olarak gördüğümüz kadın istihdamı hususunun bilincinde olarak kadınların çalışma hayatının her alanında var olması politikamızı arttırarak sürdürmeye devam edeceğimizi belirtmekten memnuniyet duyuyoruz.”